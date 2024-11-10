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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عسكري سوري: إسرائيل تقتل وتصيب 27 مدنيا بينهم أطفال ونساء

إسرائيل عدوان جوي
إسرائيل عدوان جوي إسرائيلي
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أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الأحد، مقتل وإصابة 27 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، في عدوان جوي إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وقال المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) إنه حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت دمشق، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين من بينهم أطفال ونساء، وإصابة 20 آخرين بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة. 

عدوان جوى إسرائيلى الاحتلال الإسرائيلي دمشق