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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يختتم البرنامج التدريبي "الإدارة الحديثة وفن الإتيكيت"

مدير تعليم الفيوم
مدير تعليم الفيوم يختتم البرنامج التدريبي "الإدارة الحديثة
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منح الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المتدربين في البرنامج التدريبي الإدارة الحديثة وفن الاتيكيت، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية شهادات التدريب .

 

ويحتوى البرنامج التدريبي على عدد من الموضوعات التدريبية والمحاور الهامة، ومنها مفهوم الإدارة فى العصر الحديث ، وسمات الإدارة الناجحة ، والمدارس الحديثة فى الإدارة ، والإدارة بالنتائج ، والإدارة بالأهداف ، ومبادئ الإدارة الرشيدة ، ومهارات رفع كفاءة أداء المديرين ، ومفهوم الاتيكيت والبروتوكول ، والفرق بين الاتيكيت والأخلاق ، وأهمية فن البرتوكول والاتيكيت فى العصر الحديث .

 

وفي ختام البرنامج التدريبي، قدم وكيل الوزارة محاضرة تدريبية عن فن الاتيكيت والبرتوكول، وتطبيق فنون الاتيكيت والتواصل، وفن الاتيكيت في مخاطبة الجهات ذو المستوى الأعلى، والمكاتبات الرسمية ، وفن الاتيكيت فى مخاطبة القيادات التربوية والتعليمية .

 

أشاد وكيل الوزارة ، بالجهد المتميز المبذول في العمل بمركز مصادر التعلم بالمديرية ، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على مركز مصادر التعلم، وقام بتسليم المتدربين شهادات التدريب .

واستمر البرنامج التدريبي مدة 5 أيام تدريبية ، من الأحد 3 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2024م .

 

 

 

 

 

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الفيوم مدير تعليم الفيوم البرنامج التدريبي الادارة الحديثة فن الاتيكيت