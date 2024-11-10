الجيش الباكستاني: مقتل 4 مسلحين في إقليم "خيبر بختونخوا"

أعلن الجيش الباكستاني اليوم"الأحد"مقتل 4 مسلحين في عمليتين أمنيتين منفصلتين في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي مع أفغانستان.

وأوضح بيان للجيش - نقلته قناة (سما تي في) الباكستانية - أن مسلحين حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية-الأفغانية في مديرية "وزيرستان الشمالية"؛ مما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

وجاء في البيان أن مسلحين لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار أثناء شن قوات الأمن عملية أمنية منفصلة بمنطقة "سبينوام" في "وزيرستان الشمالية" بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر الجيش الباكستاني أن جرى تنفيذ عمليات تطهير في المنطقة للقضاء على أي عناصر مسلحة متبقية، مؤكدا عزم قوات الأمن تأمين حدود البلاد واستئصال الإرهاب.