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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: 152 شهيدا وجريحا في الغارات الإسرائيلية أمس

لبنان
لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أمس أسفرت عن سقوط 53 شهيدا و99 جريحا.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس بلغت 3189 شهيدا و14078 جريحا.
وفي بيان آخر، أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بدنايل في بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 6 أشخاص بجروح.
وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الشهابية بقضاء صور في محافظة الجنوب.

غارات الاحتلال الإسرائيلي لبنان 53 شهيدا