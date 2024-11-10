الدفاع الروسية: إسقاط 84 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الهجمات على روسيا صباح اليوم الأحد، استخدمت القوات الأوكرانية 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى،تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية، ومحطات الحرب الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية المدنية على أراضي روسية،حيث تم استخدام ما مجموعه 84 طائرة بدون طيار طويلة المدى، مضيفة أن نظام الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الروسية يعمل بشكل طبيعي وتم إسقاط جميع الأهداف الجوية بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهدف الرئيسي لنظام كييف هو إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية في اتجاه موسكو.