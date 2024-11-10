إعلام دمياط ينظم ندوات مواجهة العنف ضد المرأة في المدارس

نظم مجمع اعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة د.احمد يحى، ندوة تثقيفية بعنوان "الصحة الإنجابية ومناهضة العنف ضد المرأة "بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا بالمدرسة الثانوية للتمريض وذلك فى إطار دور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع الوعي بكافة قضايا المجتمع.

ومن جانبه اكد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية فى مختلف المجالات، حيث إنها عماد الأسرة والمجتمع وشريك في تحقيق التنمية المستدامة .

كما أكدت الدكتورة ايمان النجار مدير الإدارة الصحية بالزرقا أن الصحة الإنجابية جزء من الصحة العامة التى تعنى الوصول إلى حالة من السلامة البدنية والنفسية، كما أشارت إلى العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة على الصحة النفسية والإنجابية .

كما أكد محمود النجار مسؤل الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا على ضرورة تعزيز ثقافة المجتمع لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة عليه، كما أنه لا بد من تضافر جهود المجتمع فى خلق بيئة إنسانية بعيدة عن العنف والتمييز.

في سياق آخر، قام فريق هيئة الاستشعار عن بعد وجامعة السويس وفريق من خبراء الهيئة بزيارة ميدانية إلى المزرعة بالرطمة في دمياط، حيث قام الفريق برئاسة الدكتورة الهام علي بأخذ ٢٨ عينة من ١٤ محطة لتغطية الاربع احواض الاستزراع السمكى و تحليلها وبدء رصد عدد من المحاور المتعلقة بالحالة العامة للمزرعة، تمهيدًا لدراسة تلك المحاور ووضع المخطط العام للتطوير وتحسين الإنتاجية للمزرعة وتعظيم العائد الاقتصادى فى إطار البروتوكول الذى وقعه الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من المزرعة السمكية بالرطمة و تقديم الدعم اللازم لجعل مدينة رأس البر "مدينة ذكية".

