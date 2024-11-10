وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعًا بلجنة إدارة إمتحانات الشهادة الإعدادية

اجتمع الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، بأعضاء لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 بحضور الدكتور سيد محمدين رئيس لجنة إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية، الدكتور راغب مختار رئيس لجنة المطبعة السرية، و أحمد البكري مدير المكتب الفني، والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.

جرى خلال الاجتماع مناقشة بدء ندب الملاحظين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية واعداد الورقة الامتحانية بعد اعتماد نظام البوكليت كنظام الامتحاني لطلبة الإعدادية.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية على ضمان راحة الملاحظين وحسن سير اللجان وانتظامها، كما أكد مراعاة البعد الجغرافي عند الندب وتطبيق القرارات الحاكمة المنظمة لأعمال الامتحانات.

‏كما تمت مناقشة تنظيم الاعتذارات والقيام بما يلزم للحفاظ على سرية الامتحانات وأخذ الإقرارات اللازمة على الموجهين بعدم وجود موانع لديهم لوضع الامتحانات .

وأكد العربي، ان آخر موعد لتسجيل استمارة واحد سرية المتعلقة بنظام الامتحانات والمراقبة على مستوى محافظة الدقهلية اعتبارا من الثانية عشرة من صباح اليوم المقبل.