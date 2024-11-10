ضبط 115 صفيحة جبن منتهية الصلاحية في الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة برئاسة الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة لبني عابد مدير إدارة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة السنبلاوين، أسفرت عن ضبط 115 صفيحة جبن منتهية الصلاحية بمعمل منتجات البان بناحية قرية برقين.

كما عثرت الحملة على 30 شيكارة ملح منها 20 شيكارة منتهية الصلاحية، و10 أخرى يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وقال الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب العلاجى في تصريحات صحفية، اليوم، إن قائمة المضبوطات تضمنت أيضاً 30 عبوة جبنة مجهولة المصدر، وغير مدون عليها اي بيانات وجرى سحب عينات منها للتحليل، بالإضافة إلى تحرير محضر لوجود خطر داهم بالمنشأة.



بدورها أكدت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملة تفقدت إحدى شركات العطارة بنطاق السنبلاوين، حيث تم ضبط طن شطة مجهولة المصدر، وإبلاغ الجهات لعدم وجود ترخيص علاوة على تحرير جنحة نقص اشتراطات.

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