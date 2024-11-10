في غياب محمد عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ليل فى الدوري الفرنسي

انتهت مواجهة نيس وضيفه ليل بالتعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح ليل التسجيل مبكراً عن طريق ماتياس فرنانديز باردو في الدقيقة 17، ليحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 56، عندما تمكن سفيان ديوب من إدراك التعادل لصالح نيس.

لكن ليل لم ينتظر طويلاً لاستعادة التقدم، حيث سجل ميتشل باكر الهدف الثاني في الدقيقة 63، مما وضع الضيوف مجدداً في المقدمة.

وفي اللحظات الأخيرة، وتحديداً في الدقيقة 96، أحرز توم لوشيت هدف التعادل القاتل لنيس، ليضمن لفريقه نقطة ثمينة.

يُذكر أن المحترف المصري محمد عبد المنعم غاب عن صفوف نيس في هذه المباراة بسبب إصابة عضلية.

بهذا التعادل، رفع نيس رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد ليل إلى 19 نقطة، ليستقر في المركز الرابع على سلم الترتيب.