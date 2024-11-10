إجراء 4 عمليات رمد بالدقهلية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إجراء 4 عمليات متنوعة بتخصص الرمد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وذلك بالتنسيق بين مستشفى رمد المنصورة وقسم الرمد بمستشفي بلقاس.



وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن العمليات الأربعة جرى إجراؤها بمستشفى بلقاس تحت إشراف فريق الطب العلاجى بالمديرية بهدف تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار وتبادل الخبرات ومن ثم رفع مستوي الخدمة المقدمة.



وأوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن عمليات العيون تنوعت بين عمليات صغرى ومتوسطة كالمياه البيضاء ، لافتاً إلى أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل.

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