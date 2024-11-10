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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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توزيع 2770 طبق بيض بسعر 150 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية في الجيزة.. اليوم

توزيع بيض المائده
توزيع بيض المائده علي مجمعات الاستهلاكية
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم انتظام توفير بيض المائدة بالمجمعات الإستهلاكية والمنافذ السلعية  بسعر 150 جنيهاً للكرتونة.


وأكد محافظ الجيزة، التنسيق مع  جهاز مستقبل مصر ومديرية التموين والمجمعات الإستهلاكية لتوفير وتوزيع 2770 طبق بيض مائدة للمواطنين اليوم كدفعة أولي، علي  أن يتم توفيرها بشكل يومي والاعلان عن مواقع واماكن بيعها للمواطنين للتسهيل عليهم. 

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع المديريات والجهات المعنية  وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يومية تغطي كافة قطاعات المحافظة، في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح أنه سيتم توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة والمنافذ السلعية التي تُقيمها المحافظة أو التابعة لمديرية التموين بكل حي و مركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق.      
وأكد المحافظ أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهداً في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف المراكز والمُدن والأحياء.

محافظة الجيزة توزيع ٢٧٧٠ طبق بيض المائدة طبق بيض المائدة بسعر ١٥٠ جنية بالمجمعات الإستهلاكية تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة