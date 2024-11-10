إزالة ٣٥ حالة تعدٍّ على مساحة ٢٨٣٠ م بمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

حيث شهد اليوم الأحد، تنفيذ ٣٥ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ٢٨٣٠ م، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن إزالة ٣٥ حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة، على مساحة ۲۸۳۰ م عبارة عن بناء أسوار ومباني بدون ترخيص.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، و تنفذ المرحلة الثانية في الفترة من ٩ نوفمبر حتي ٢٩ نوفمبر وتنتهي المرحلة الثالثة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.