الدورى الإنجليزى.. نيوكاسل يضرب شباك نوتينجهام بثلاثية

صعق فريق نيوكاسل يونايتد نظيره نوتينجهام فورست، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سيتي جراوند"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.



أحرز ثلاثية نيوكاسل يونايتد اللاعب أليكسندر إيساك فى الدقيقة الـ 54، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب جولينتون فى الدقيقة الـ 72، وهارفي بارنيس فى الدقيقة الـ 83، بينما جاء هدف نوتينجهام فورست عن طريق اللاعب موريلو فى الدقيقة الـ 21 من عمر اللقاء.



بهذا الفوز رفع فريق نيوكاسل رصيده إلى النقطة الـ 18 احتل بها المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة 19 فى المركز الثالث.