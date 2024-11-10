نتنياهو: متفق مع ترامب بشأن التهديد الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ثلاث مرات منذ الانتخابات التي جرت قبل أقل من أسبوع، وإنهما متفقان بشأن التهديد الإيراني.

وفي بيان مصور نُشر اليوم "الأحد"، قال نتنياهو "المحادثات كانت تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وأضاف" أنه وترامب متفقان بشأن التهديد الإيراني في جميع عناصره،والخطر الذي يشكله،كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل، في توسيع السلام، وفي مجالات أخرى"،واصفًا المحادثات بأنها "جيدة ومهمة للغاية".

وفي معرض حديثه عن الهجمات التي تعرض لها مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام بهولندا قبل أيام،زعم نتنياهو أن "خطًا واضحًا يربط بين هجومين معاديين للسامية ضد إسرائيل شهدناهما مؤخرًا على الأراضي الهولندية: الهجوم القانوني الإجرامي ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي،والهجوم العنيف الإجرامي ضد المواطنين الإسرائيليين في شوارع أمستردام".

وتابع قائلًا: "لقد تعلمنا شيئًا من التاريخ: الهجمات الجامحة التي تبدأ ضد اليهود لا تنتهي أبدًا باليهود"، مضيفًا أنه يتوقع من كل حكومة أن تتصرف بحزم ضد معاداة السامية، مؤكدًا "في كل الأحوال، سنفعل ما يلزم القيام به لحماية أنفسنا ومواطنينا. لن نسمح أبدًا لأهوال التاريخ أن تتكرر،لن نستسلم أبدًا، لا لمعاداة السامية ولا للإرهاب".