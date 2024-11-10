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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم المنيا يكرم الطالب الفائز ببرونزية "UCMAS"

وكيل تعليم المنيا
وكيل تعليم المنيا يكرم الطالب الفائز ببرونزية UCMAS
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كرم الدكتور على عبد السلام رجب وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم بمكتبه الطالب مجدى محمد مجدى محمد صابر الطالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الفرنسيسكان التابعة لإدارة مغاغة التعليمية، وذلك لفوزه بالميدالية البرونزية في المسابقة الدولية لل UCMAS وهو اختصار Universal Concept of Mental Arithmetic  التى أقيمت فى دولة الإمارات العربية الشقيقة.


واليوسي ماس هو برنامج عقلي للأطفال يعزز القدرات العقلية والفكرية في أولادنا، وأهداف البرنامج زيادة نسبة التركيز الحاد والانتباه والقدرة الاستيعابية وتنمية التخيل والإبداع.

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