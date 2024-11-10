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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي

سام مرسي
سام مرسي
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حقق فريق إبسويتش تاون والذي يلعب له المحترف المصري سام مرسي  فوزاً مهماً على توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

افتتح صامويل سزموديكس التسجيل لصالح إبسويتش تاون في الدقيقة 31، ليضع فريقه في المقدمة، ثم عزز ليام ديلاب النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينهي إبسويتش الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، حاول توتنهام العودة في المباراة، وتمكن رودريغو بيتانكور من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 69، إلا أن محاولات توتنهام لم تكن كافية لتحقيق التعادل.

بهذا الفوز، يعزز إبسويتش تاون موقعه في الدوري الإنجليزي، بينما يستمر توتنهام في البحث عن تحسين نتائجه في المباريات القادمة.

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