مسار يسحق ماميلودي صنداونز حامل اللقب بهدف دون رد بدوري أبطال أفريقيا

فاز فريق مسار للسيدات بمباراته أمام فريق ماميلودي صنداونز حامل اللقب بهدف دون رد، بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويواجه فريق مسار، فريق إيدو كوينز في الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 نوفمبر.

وقد تأهل فريق مسار لأول مرة في التاريخ، وكانت أسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)،ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي، ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا حتى 23 نوفمبر.

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