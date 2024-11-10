السيطرة على حريق محال ومسجد بحلقة السمك بالزيتون

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى محال بحلقة السمك وامتد الى مسجد بمنطقة الزيتون.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بحلقة السمك بمنطقة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء وإسعاف، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.