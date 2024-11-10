محاكمة عصابة سرقة الهواتف المحمولة في دار السلام

أحالت نيابة دار السلام الجزئية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة، إلى محكمة الجنح.

وطلبت النيابة قبل وقت سابق، الصحيفة الحنائية لكل منهم، ووجهت لهم تهم السرقة والترويع.

والقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 لصوص كونوا تشكيل عصابي لسرقة هواتف المواطنيين بأسلوب الخطف بدار السلام.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من بينهم عميلان سيئا النية) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.