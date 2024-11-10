الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يصعق ليستر سيتي بثلاثية نظيفة

صعق فريق مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية مانشستر يوناتيد عن طريق اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 17، وفيكتور كريستيانسن هدف في مرماه في الدقيقة الـ 38، وأليخاندرو غارناتشو في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاء.

بهذا الفوزرفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة الـ 15 في المركز الـ 16، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة الـ 10 في المركز الـ 15.

