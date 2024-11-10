عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب له المهاجم المصري عمر مرموش ، عن تشكيلته الرسمية لمواجهة شتوتجارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

يحتل فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي شتوتجارت في المركز العاشر برصيد 13 نقطة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

وجاءت تشكيلة فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: ننامدي كولينز، روبن كوخ، توتا، أرثر ثيتي

خط الوسط: ناثانيل براون، إلياس السخيري، لارسون، إبيمبي

خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي

ومن المنتظر أن يقدم مرموش، جناح المنتخب المصري، أداءً قويًا لدعم فريقه في هذه المواجهة.