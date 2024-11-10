إلغاء تكليف رئيسي قرية باسوس وأبو الغيط بالقليوبية من منصبهما وإحالتهما للتحقيق

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلغاء تكليف رئيس الوحدة المحلية بباسوس ورئيس الوحدة المحلية بأبو الغيط وذلك لتقصيرهما في أداء عملهما، وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات في نطاق الوحدة المحلية التابعة لهم وإحالتهم للتحقيق الفوري.



جاء ذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة القناطر الخيرية، حيث تمت إزالة 8 حالات بناء مخالف بمدينة القناطر الخيرية على مساحة 1130م٢ ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.



جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عبد الهادي نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وأيمن عراقي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس محمود صبحي مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.



وتمكنت الحملة من إزالة 8 حالات على مساحة 1130 متر٢ بحوض الوقف بمدينة القناطر وخلف الوحدة المحلية بباسوس بمركز ومدينة القناطر الخيرية، مباني عبارة عن أعمدة خرسانية وسملات وتنوعت المخالفات (مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات ) حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات مركز ومدينة القناطر الخيرية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.



وخلال الحملة وجه المحافظ، الشكر للواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية على الجهد المبذول من مديرية الأمن في تأمين الجهاز التنفيذى والمعدات أثناء تنفيذ الحملة، وذلك في إطار حماية الأرض الزراعية وأملاك الدولة من التعدي عليها.