تعليم الفيوم يحقق مراكز أولى على مستوى الشرق الأوسط في" الطفل المبدع"

هنأ الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الطلاب الموهوبين الفائزين فى مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي للعام 2024/2023 م على مستوى الشرق الأوسط، حيث فاز عدد 14 طالب وطالبة فى المسابقة على مستوى الشرق الأوسط ، وحققت الفيوم المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط ، وهم

الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد - مدرسة الرسالة الخاصة عربي ـ إدارة غرب الفيوم التعليمية ؛فازت بالمركز الأول مع التميز والإبداع علي مستوي الشرق الأوسط والدكتوراه الفخرية في الفن التشكيلي من منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الإنسانية العالمية ومنتدي الثقافة العالمية. الطالبة منه الله مصطفى عبد الحميد - مدرسة لطفي سليمان الثانوية - إدارة سنورس التعليمية ؛ فازت بالمركز الأول والتميز والإبداع علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي . الطالب مالك عيد سعد - مدرسة بيهمو المشتركة - إدارة سنورس التعليمية ، فاز بالمركز الأول والتميز والإبداع علي مستوي الشرق الأوسط في تلاوة القرآن الكريم. الطالبة بسملة مصطفي عبد الحميد - مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية ؛ فازت المركز الاول علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي. الطالبة منه الله رمضان سيد - مدرسة المستشار مصطفى عبد المجيد- إدارة سنورس التعليمية ؛ فازت المركز الاول مكرر علي مستوي الشرق الأوسط في الإنشاء الديني. الطالبة حبيبة أيمن محمد - مدرسة الرسالة الخاصة لغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية - فازت بالمركز الثاني علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي. الطالب أحمد حمادة فاروق - مدرسة الرسالة الخاصة عربي - إدارة غرب الفيوم التعليمية؛ فاز بالمركز الثاني مكرر علي مستوي الشرق الأوسط في الغناء. الطالب عمر ربيع علاء - مدرسة عين شمس - إدارة شرق الفيوم التعليمية؛ فاز بالمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط في تلاوة القرآن الكريم الطالبة ميان احمد رمضان- مدرسة الرسالة الخاصة لغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية ـ المركز الثالث علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي. الطالبة لوجين سيد محمد - مدرسة التوفيق الإعدادية ـ إدارة غرب الفيوم التعليمية ؛ فازت بالمركز الثالث علي مستوي الشرق الأوسط في الغناء. الطالبة سجدة احمد قرني- مدرسة الرسالة الخاصة لغات- إدارة شرق الفيوم التعليمية؛ فازت بالمركز الثالث مكرر علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي الطالبة سجي علاء عبد الرحمن - مدرسة الرسالة الخاصة لغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية؛ فازت بالمركز الثالث مكرر علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي. الطالب فارس احمد فوزي- مدرسة الرسالة الخاصة لغات- إدارة شرق الفيوم التعليمية ؛فاز بالمركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط في الفن التشكيلي. الطالبة جودي علاء الدين عبد المعبود- مدرسة الرسالة الخاصة لغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، فازت بالمركز التاسع علي مستوي الشرق الأوسط في الفن التشكيلي.

كما تم تكريم مشرفي الطلاب بمهرجان الطفل المبدع ، من محافظة الفيوم، ومنحهم شهادة تقدير.

وتكريم الأستاذ طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم بالمديرية ، والأستاذ هشام عويس رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، والأستاذ عبدالعزيز وهبه رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة شرق الفيوم التعليمية ، والدكتورسيد نوح رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة سنورس التعليمية ، والأستاذ ياسر داود مدير مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بإدارة سنورس التعليمية ، والأستاذ أحمد دكروري مدير مدرسة الرسالة الخاصة عربي إدارة غرب الفيوم التعليمية

والأستاذة ميرنا طارق مدرسة الرسالة الخاصة لغات إدارة شرق الفيوم التعليمية.

ومنح الدكتوراة الفخرية من منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الإنسانية العالمية ومنتدي الثقافة العالمية للأستاذة ياسمين مصطفي غنيم مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس

و شاركت مديرية التربية والتعليم- إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ، في مسابقة مهرجان الطفل المبدع الدولي ، وتم تكريم الطلاب الفائزين فى المدينة العلمية بالسادس من أكتوبر على مستوى الجمهورية.

و تقدم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير للأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية ، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية ، والأستاذ طارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية ، وفريق العمل بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفل المبدع الدولي على مستوى الشرق الأوسط.

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