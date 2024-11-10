الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة أمام سيلتا فيجو

أنهى لقاء فريق ريال بيتيس بنظيره سيلتافيجو، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "ستاد بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز رباعية اللقاء اللاعب خافي رودريغيز فى الدقيقة الـ 13، لصالح سيلتا فيجو، بينما جاء الثانى عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس فى الدقيقة الـ 82، وجاء هدفا ريال بيتيس عن طريق اللاعب فيتور روكي فى الدقيقة الـ 40، ومارك بارترا فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد ريال بيتيس 20 نقطة وضعته فى المركز السادس، كما أصبح رصيد سيلتا فيجو 17 نقطة فى المركز التاسع من ترتيب الدورى الإسبانى.