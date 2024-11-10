برلمانية تطالب بالكشف عن إجراءات مكاتب التمثيل العمالي بالخارج المتبعة لحماية حقوق العمل

أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، أن مكاتب التمثيل العمال الخارجي لها دورًا حيويًا في حماية حقوق العاملين بالخارج، وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان ظروف آمنة ومناسبة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، حول استيضاح سياسة الحكومة ووزارة العمل بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بحضور وزير العمل محمد جبران.

وتسألت عضو مجلس الشيوخ عن كيفية قيام مكاتب التمثيل العمالي بالتعامل مع شكاوى العاملين فى الخارج؟، وما هي الإجراءات المتبعة لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم؟، وما هي خطط الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟.

وطالبت الدكتورة عايدة نصيف بتوضيح وإعلان الاستراتيجيات التى تتبعها الحكومة لضمان حماية العاملين المصريين فى الخارج من التمييز والاستغلال، والكشف عن خطط الحكومة لتطوير مكاتب التمثيل بما يتناسب مع التحديات الحديثة مثل استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات عن بعد، وآلي الوزارة اليات لقياس فعالية مكاتب التمثيل العمالي في تحقيق أهدافها.

