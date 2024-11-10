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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريق عقار في البساتين

أرشيفية
أرشيفية
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بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل عقار، وأمرت بندب الأدلة الجنائية، لفحص أسباب الحريق وحصر التلفيات.
وتبين من التحقيقات عدم وجود إصابات بشريه، وعدم امتداده لباقي العقار أو المجاورات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب في عقار بمنطقة البساتين، دون  إصابات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل عقار في منطقة البساتين.

وعلى الفور، دفعت  ثلاث سيارات إطفاء إلى،  وتمكنت الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها بسرعة، ومن امتدادها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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