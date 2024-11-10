وكيل تعليم الفيوم يشهد إجتماع المكتب الفني لتوجيه عام التربية الاجتماعية

شهد الدكتور خالد القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، إجتماع المكتب الفني لتوجيه عام التربية، الاجتماعية بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، هشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام.

نظم توجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، الاجتماع الدوري للتربية الاجتماعية والإتحادات الطلابية بالمديرية بحضور الموجه العام عبدالنبي مصطفي كمال، وموجهي ومسئولي الاتحادات الطلابية بالمديرية والإدارات التعليمية.

جرى مناقشة مسابقات التربية الاجتماعية والندوات الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان والتدخين، وتنفيذ أنشطة مبادرة الفيوم تتحدث في 2024، في الفترة القادمة وما تشمله من أنشطة ورحلات داخلية لبعض الأماكن السياحية بالمحافظة والأماكن الدينية مثل دير العزب ومسجد ناصر والتحدث عن الشخصيات المشهورة، وكذلك أنشطة مبادرة بداية والزيارات للمناطق العسكرية مثل المتحف المصري الكبير والكلية البحرية، والرحلات الداخلية للتعرف علي الأماكن السياحية والدينية بالمحافظة والمعسكرات بالمؤسسات التعليمية بمدرسة صالح شماطة ومدرسة محمد حسين جاد الله بإدارة سنورس ومدرسة والي ميزار بإدارة يوسف الصديق ومدرسة أبو نعمة بإدارة أبشواي التعليمية، وأنشطة بيت العائلة داخل المحافظة مثل الأزهر الشريف الكاتدرائية وزيارة بيت العائلة المصرية بالقاهرة.

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