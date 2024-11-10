رئيس وزراء ماليزيا: مصر لديها أفضل العلماء والباحثين في المجال العلمي

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنه يدعم مساعي مصر لتعزيز الاقتصاد، ويقدمون كل ما يمكن أن يجري تقديمه، مؤكدًا على تعزيز التعاون في التعليم بالأزهر الشريف وجامعة القاهرة.

وأوضح رئيس وزراء ماليزيا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يقدر جهود شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية بكوالالمبور، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب في العلوم الإسلامية والطبية والتكنولوجيا الهندسية.

وأشار إلى أن ماليزيا تتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة، كالطاقة والتحول الرقمي وشبه المواصلات، موضحًا أنها من إحدى البلدان الناشئة في هذا المجال، ولديها مركز شبه المواصلات في مصر.

وأكد أنه لدى مصر دور في توفير المنح الدراسية، ولديها أفضل العلماء والباحثين في المجال العلمي، ولا بد من استغلاله للمنفعة بين البلدين.