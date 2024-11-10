الدورى الإنجليزى.. ساكا يقود أرسنال لمواجهة تشيلسي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسي، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق آرسنال، كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، جوراين تيمبير.

خط الوسط: مارتن اوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، غابرييل مارتينيلي.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال، المركز السادس بنفس عدد نقاط "البلوز".