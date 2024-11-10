زي النهارده.. الأمريكي جرانفيل وودز يحصل على براءة اختراع «القطار الكهربائي»

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 10 نوڤمبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1444 قوات الدولة العثمانية بقيادة السلطان مراد الثاني تتغلب على قوات الملك الصليبي فلاديسلاف الثالث في معركة فارنا، وأدت المعركة إلى مقتل الملك المذكور.

وعام 1729 قوات مسقط تهزم البرتغاليين وتتمكن من تحرير مدينة مومباسا.

وفي عام 1775 تشكيل قوات مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم «المارينز».

وفى عام 1891 المخترع الأمريكي جرانفيل وودز يحصل على براءة اختراع «القطار الكهربائي» الذي ظهر للمرة الأولى في تاريخ البشرية بعد سنوات من ظهور «القطار البخاري».

وعام 1928 الإمبراطور هيروهيتو يتولى عرش اليابان.

وعام 1952 استقالة السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة تريغفي لي.

وفي عام 1975 رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وعام 1975 - الأمم المتحدة تصدر «القرار رقم 3379» والذي ينص على مساواة الصهيونية بالعنصرية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

1994 - «مجلس قيادة الثورة في العراق» يصدر بيانًا يعلن فيه اعتراف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت واستقلالها السياسي، و«المجلس الوطني العراقي» يعلن بعد ذلك تأييده ومباركته لهذا الاعتراف.

وفى عام 2010 - الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني والتي شارك بها 53% من الناخبين، وكانت النتيجة فوز كبير للمستقلين وخسارة لقيادات تقليدية، ودخول 13 امرأة إلى البرلمان، 12 منهن عن طريق نظام الكوتة بالإضافة إلى نائبة فازت عن طريق التنافس الحر.

وعام 2011 الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس يعين الاقتصادي لوكاس باباديموس رئيسًا للحكومة.

وعام 2013 ضرب إعصار هايان الفلبين واسفر عن 10 الآف قتيل على الأقل ويتجه إلى فيتنام.

النادي الأهلي المصري يحرز لقب دوري أبطال أفريقيا 2013 للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3–1 في مجموع المبارتين.

وعام2018 نادي كاشيما أنتلرز الياباني يحرز لقب دوري أبطال آسيا 2018 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نادي برسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

وعام2019 ملك الأردن عبد الله الثاني أعلن انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بفرض سيادة الدولة عليهما.

واستقالة إيفو موراليس رئيس بوليفيا، من منصبه بعد احتجاجات شهدتها البلاد عقب إعادة انتخابه قبل نحو شهر من هذا التاريخ (أكتوبر 2019).