رئيس وزراء ماليزيا يشكر مصر على دعم بلاده لتكون عضوا في «بريكس»

وجه رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الشكر لمصر على دعم طلب بلاده كي تكون عضوا بتجمع «بريكس»، موضحا: «مصر لديها صوت عميق لدعم الجزء الجنوبي من العالم في بريكس».

وأضاف «إبراهيم» خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»: «شكرا جزيلا سيدي الرئيس السيسي على هذا الدعم، وقد تعلمنا واستفدنا الكثير منكم في حركة عدم الانحياز، ومصر أحد البلدان الرائدة التي لديها قدرة على الاستقلال».

وتابع: «وكذلك نشكركم على مساعدتكم لنا في آسيان، إذ نؤدي دورا محوريا ونتعاون مع الأصدقاء وكل البلدان فيما يخص الاستثمار».