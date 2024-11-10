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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء ماليزيا يشكر مصر على دعم بلاده لتكون عضوا في «بريكس»

رئيس وزراء ماليزيا،
رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم
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وجه رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الشكر لمصر على دعم طلب بلاده كي تكون عضوا بتجمع «بريكس»، موضحا: «مصر لديها صوت عميق لدعم الجزء الجنوبي من العالم في بريكس».

وأضاف «إبراهيم» خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»: «شكرا جزيلا سيدي الرئيس السيسي على هذا الدعم، وقد تعلمنا واستفدنا الكثير منكم في حركة عدم الانحياز، ومصر أحد البلدان الرائدة التي لديها قدرة على الاستقلال».

وتابع: «وكذلك نشكركم على مساعدتكم لنا في آسيان، إذ نؤدي دورا محوريا ونتعاون مع الأصدقاء وكل البلدان فيما يخص الاستثمار».

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الرئيس السيسي