الدوري الإنجليزي.. بالمر ونيتو وجاكسون يقودون تشيلسي لمواجهة آرسنال

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفنى لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره آرسنال، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسي، كالتالي:

حراسة المرمى: روبرتو سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- مارك كوكوريا.

خط الوسط: روميو لافيا- موسيس كايسيدو- نوني مادويكي.

خط الهجوم: كول بالمر- بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

ويحتل فريق تشيلسى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال، المركز السادس بنفس عدد نقاط "البلوز".