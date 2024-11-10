رئيس وزراء ماليزيا: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في عدة مجالات

وجه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع الحضور، في المؤتمر الذي جمعهما بقصر الاتحادية، مؤكدًا على تعبير الوفد الماليزي عن الامتنان وبكرم الضيافة المقدمة له من الأشقاء في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنهم يلزمون أنفسهم بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على الدعم المقدم لهم فيما يخص استيراد زيوت النخيل والمنتجات الأخرى.

وتابع: «لا بد من تعزيز التعاون مع مصر، لأنها دولة لديها تاريخ طويل وتقاليد، وكبيرة في أفريقيا، ولديها مساهمات عظيمة بالماضي».