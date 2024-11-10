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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء ماليزيا: يجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم
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قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن إسرائيل ترفض السماح بمرور المساعدات الإنسانية وترتكب الإبادة الجماعية في غزة، مواصلا: «اتخذنا موقفا نتيجة لذلك، وحينما يكون هناك دولة ترفض الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإن الخيار الوحيد هو طردها من الأمم المتحدة، وهذا الموقف الذي يجب أن ننظر فيه».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية: «إنني على دراية بمدى تعقيد الموقف، والأولوية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام».

وتابع موجها حديثه للرئيس السيسي: «سيدي الرئيس، نحن أصدقاء ونتطلع لزيارتكم في ماليزيا قريبا، ونرحب بك كأخ وصديق موثوق به».

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إسرائيل عبد الفتاح السيسي