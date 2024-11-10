"مستقبل وطن" يبحث استقبال شكاوي المواطنين في المحافظات

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا تنظيميا، بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتبها وأمنائها في المحافظات كافة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

واستعرض الاجتماع التنظيمي، الخطة المستقبلية للأمانة والتي تركزت علي وضع آليات لكيفية التواصل، والعمل علي وضع أسس جديدة للعمل تتوافق مع معطيات الفترة المقبلة.

وأكد النائب طارق رضوان، أهمية ملف حقوق الإنسان في أجندة أولويات الدولة المصرية، مشيًرا إلى تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، رغم التحديات الملحوظة، كاشفا عن إطلاق خطة لتلقى أي شكاوى على مستوى المحافظات، ودراستها ومن ثم إحالتها للجهات المختصة.

وشهد الاجتماع، نقاشًا وتفاعلًا كبيرًا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، وعدد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من الأفكار والرؤى التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين.



