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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطارات كويتا الباكستانية

فرنسا
فرنسا
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أدانت بشدة السفارة الفرنسية لدى باكستان اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة قطارات في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وقالت السفارة في بيان نشرته على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إن فرنسا تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف محطة القطارات في كويتا، وأعربت عن تضامنها مع الضحايا وذويهم، كما أكدت دعمها لباكستان في حربها ضد الإرهاب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وكان تفجير انتحاري قد وقع يوم أمس السبت على أحد أرصفة محطة القطارات في مدينة كويتا الباكستانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 62 آخرين.

باكستان محطة قطارات الهجوم الإرهابي