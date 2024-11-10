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الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك القاهرة يطلق حملة "هديتك مضمونة" للعملاء الجدد عند فتح الحسابات

بنك القاهرة
بنك القاهرة
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أعلن بنك القاهرة عن إطلاق حملته الترويجية الجديدة تحت شعار “هديتك مضمونة”، والتي تقدم جوائز ترحيبية قيمة للعملاء الجدد عند فتح حسابات بقيمة تبدأ من 50 ألف جنيه، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر ولمدة محدودة.

وأوضح محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن هذه الحملة تهدف إلى جذب المزيد من العملاء وتشجيعهم على فتح حسابات جديدة، وذلك في إطار استراتيجية البنك لجذب العملاء الجدد، ويقدم البنك هدايا ترحيبية قيمة عند الانضمام للحملة، وذلك بناءً على قيمة أول إيداع في الحسابات أو الودائع والشهادات بالعملة المحلية، تشمل الهدايا المقدمة أجهزة "آيفون 15 برو ماكس"، وتلفزيونات "سامسونج 65 بوصة"، وهدايا أخرى متنوعة.

وأضاف "ثروت" أن بنك القاهرة يسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائه، ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.

وتتوفر هذه الحملة في جميع فروع بنك القاهرة على مستوى الجمهورية، مما يتيح للعملاء في كل مكان فرصة الاستفادة من هذه العروض المميزة.

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