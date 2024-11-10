اجتماع لحل مشكلة الكثافة الطلابية وتحسين مستوى المدارس في دمياط

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، اجتماعًا هامًا بمديري الإدارات التعليمية بديوان المديرية، بحضور الدكتورة رباب زيدان، وكيل المديرية، وذلك لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية في مدارس المحافظة في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالعمل على تحسين جودة التعليم.

تناول الاجتماع عدة قضايا هامة، منها استعراض ميزانيات المدارس حيث تم عرض تفصيلي لإحصائيات كل إدارة، بما في ذلك عدد المعلمين والطلاب والكثافة الطلابية.

كما تم مناقشة تقييم أداء المدارس و استعرض كل مدير إدارته ميزانية مدرسته، وتطرق إلى مشاكل تواجه سير العملية التعليمية.

كما تم تناول حل المشكلات حيث وجه وكيل الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمدارس وتذليل العقبات التي تواجهها.

كما شدد على الالتزام باللوائح حيث شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

يهدف هذا الاجتماع إلى ضمان انتظام الدراسة وتحسين مستوى الأداء في جميع مدارس دمياط، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وقام "وكيل الوزارة" بجولة تفقدية داخل الفصول الدراسية، حيث حرص على التأكد من تطبيق القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بالدراسة والتقييم ومتابعة التقيمات وتسليمها لكنترول المدرسة وختم ورق الأسئلة بختم النظام والمراقبة بالمدرسة، كما تابع غياب الطلاب وحثهم على الحضور والمواظبة.

كما تابع "وكيل الوزارة" الأغذية المدرسية وتاريخ صلاحيتها وتوزيعها علي الطلاب بالإضافة إلى متابعة معامل العلوم والمواد المستخدمة.