محافظ أسوان يفتتح مؤتمر دعم الصناعة والاستثمار بالتعاون مع مبادرة أبدأ

إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مؤتمر " دعم الصناعة والإستثمار " والذى تم تنظيمه بالتعاون بين محافظة أسوان ، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " أبدأ " ، وقد بدأت فعاليات المؤتمر بتفقد المحافظ لمعرض منتجات المصانع والعارضين بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، وأيضاً بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة .

وعقب ذلك شهد محافظ أسوان الفعاليات المتنوعة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة ابدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" ، وباسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والبرلمانية والتنفيذية والكيانات الإستثمارية ، وشباب المستثمرين ورجال الأعمال.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال فى كلمته على أن أرض بلاد الذهب عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعدها إستضافة هذا المؤتمر، وخاصة أن أسوان تشهد خلال المرحلة الحالية طفرة غير مسبوقة بتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى.

موضحاً بأنه تواكباً مع ملحمة العمل والإنجاز داخل الجمهورية الجديدة نشهد إهتمام كبير من القيادة السياسية ، ورعاية مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لدعم الإستثمارات فى كافة القطاعات داخل المحافظة ، وهنا نتوجه بالشكر إلى مبادرة "إبدأ" للدور الوطنى الذى تلعبه من خلال محاورها الهادفة لدعم الصناعة المصرية .

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا فى أسوان نعمل بروح الفريق الواحد لتقديم التسهيلات والحوافز المتنوعة فى ظل ما تمتلكه زهرة الجنوب من ثروات زاخرة بإعتبارها الباب الملكى على الأسواق الإفريقية ، ليكون ذلك بمثابة قاعدة قوية لجذب المزيد من الإستثمارات فى كافة المجالات .

مؤكداً على وجود تنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية للتوسع فى المناطق الصناعية والإستثمارية واللوجستية ، وهذا ما تم تنفيذه بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، وتتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل الوحدات والورش الحرفية بشكل كامل ، وتوفير المزيد من فرص العمل والعوائد الإيجابية منها ، والتسويق الجيد والمتميز لها .

التجهيز لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة بمدينة أسوان

لافتاً إلى أنه يتم فى نفس الوقت التجهيز لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة بمدينة أسوان الجديدة لتمثل أيضاً نقلة نوعية لهذه المحافظة العريقة ، وليتكامل ذلك مع الدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات إنتاجية لأبناء المحافظة ، علاوة على ما تقوم به جمعية المستثمرين بأسوان لخدمة القطاع الإستثمارى والصناعى ليجسد كل ذلك روح التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى ، هذا وقد شهدت الفعاليات تقديم فيديو عن المبادرة الرئاسية " إبدأ " ، وعن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وعن حوافز وفرص الإستثمار فى محافظة أسوان ، فضلاً عن جلسة حوارية لدور وجهود الدولة فى تطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك .

وأختتمت الفعاليات بتسليم محافظ أسوان والرئيس التنفيذى للمبادرة الرئاسية إبدأ ، وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل بتسليم شهادات التكريم للمتميزين فى الدورة التدريبية التى تم تنظيمها للمنتفعين بالمنطقة بالتنسيق بين المبادرة والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة ، وجامعة النيل ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلاً عن تسليم المحافظ لعقود 11 وحدة صناعية بالمجمع الصناعى بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

1000131528

1000131529

1000131525

1000131521

1000131520

1000131524

1000131518