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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يُكلف مساعدين لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
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أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران، بوظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد على محمد حسن، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، وذلك بجانب متابعة أعمال شئون مجلسي النواب والشيوخ ورئيس لجان التواصل السياسي.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، قرارًا بتكليف المهندس محمد حمدى محمد أحمد، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس خالد أحمد أحمد محمود سرور، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

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