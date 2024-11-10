"البوابة" تكشف تفاصيل تعديل وتمديد عقد مروان عطية مع الأهلي

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد وتعديل عقد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الجلسة التي عقدها محمد رمضان المدير الرياضي مع اللاعب في الساعات الماضية.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على تعديل راتب مروان عطية، ورفعه الى الفئة الأولى بعدما أصبح عنصرا أساسيا في تشكيل الفريق منذ الانتقال للأهلي في يناير 2023 قادما من الاتحاد السكندري.

ورفع مسئولو الأهلي قيمة عقد مروان عطية من 6 ملايين في الموسم إلى 9 ملايين ليتساوى مع لاعبي الفئة الأولى في الفريق الأحمر، كما تم تمديد عقد اللاعب الدولي لمدة موسمين إضافيين لينتهي في يناير 2029 بدلا من 2027 .

عروض خليجية

وكان مروان عطية تلقى عددا من العروض الخليجية من اندية سعودية وإماراتيه في الفترة الماضية للتعاقد معه في الصيف الماضي ولكن الأهلي رفض رحيل اللاعب.

الأهلي يكافئ مروان وشوبير

قررت إدارة النادي الأهلي تعديل عقود الثلاثي مصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل «كوكا» والتمديد لهم لمدة موسمين إضافيين.

وجاء تعديل عقود مصطفى شوبير ومروان عطية مكافأة لهما على المستوى المميز للثنائي مع الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة مروان عطية، لاعب الوسط المميز، الذي أصبح الركيزة الأساسية للفريق ولا بديل عنه، بينما سيكون الاعتماد على مصطفى شوبير بدرجة كبيرة في الموسم الجديد.

في المقابل قرر النادي تعديل عقد أحمد نبيل «كوكا» وتمديده على أن تتم دراسة العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا من نيس الفرنسي وعرض آخر من الدوري الألماني للاحتراف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد موافقة المدير الفني السويسري.