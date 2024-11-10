قرارات النيابة في مقتل ربة منزل علي يد نجل شقيقها بروض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة قتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون في روض الفرج.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت المناظرة الأولية لجثة المجني عليها أنها في العقد السابع من عمرها ترتدي كامل ملابسها وبها سحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة ر. م ، ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدي عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.