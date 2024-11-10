وزير النقل في مدغشقر يزور ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور مانا مباهواكا فاليرى وزير النقل والأرصاد الجوية بدولة مدغشقر، خلال زيارة هدفت الى التعرف عن قرب على أوجه التميز الذى تتمتع بها الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء دمياط ودراسة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

حيث تم تقديم عرضا توضيحيا تضمن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية ومحطاته المختلفة، كما تضمن العرض الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى إطار روية مصر للتنمية المستدامة والتى تتمثل في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء بما يتوافق مع حماية البيئة البحرية ومنها منظومة إمداد السفن بالطاقة الكهربائية OPS.

والتى كان لميناء دمياط السبق في تنفيذها ،الى جانب نجاح الميناء فى تطبيق منظومة التراكى الآنى ( JIT ) والتى تهدف إلى خفض فترات انتظار السفن فى منطقة الانتظار الخارجى ، وجهود هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع الشركات العاملة بالميناء فى استخدام معدات شحن وتفريغ صديقة للبيئة للحد من التلوث أثناء عمليات تداول البضائع ، ويعد المرصد البيئى المقام بميناء دمياط والتابع لجهاز شئون البيئة من أهم مقومات نجاح نهج الحفاظ على البيئة داخل الميناء ، كما تضمن العرض نجاح الهيئة فى الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء و جميع التوكيلات الملاحية والشركات والربط مع مشروع المحول الرقمى ( G2G ) بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع الجهات المعنية .

وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً .

هذا إلى جانب النجاح في تطبيق عددا من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآلى ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة NAVIS N4 للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتى حقق ميناء دمياط السبق والريادة فى تطبيقها بين الموانئ المصرية.

عقب ذلك قام وزير النقل بدولة مدغشقر بجولة تفقد خلالها المتحف التاريخى للميناء للتعرف على الخلفية التاريخية ومراحل تطور الميناء عبر العصور المختلفة ، ثم زيارة مركز العمليات الخاص بالميناء والاستماع لشرح عن أهم اختصاصات المركز ودوره فى المراقبة وأحكام السيطرة على كافة مرافق الميناء ، أعقب ذلك جولة بحرية تفقد خلالها أهم المشروعات القومية بالميناء وعلى رأسها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 ، وحواجز الأمواج الشرقى والغربي ، ومحطة الصب الجاف لتداول الحبوب والغلال ، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض .

وفى نهاية زيارته أشاد بالتطور الكبير الذى تشهده الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء دمياط فى معظم المجالات وأعرب عن تطلعه الى تعظيم التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لما يتمتع به ميناء دمياط من خبرات كبيرة فى هذا الشأن .