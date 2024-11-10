الرئيس السيسي: تفاهم كبير بين مصر وماليزيا بشأن تطوير التعاون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على أهمية إيجاد حلول لقضايا الصراعات في المنطقة مثل السودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان؛ وصولا لاستعادة الاستقرار في المنطقة بسبب تأثيرها الكبير على الأمن الإقليمي وصولا إلى الأمن في العالم كله.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بقصر الاتحادية، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية: «التفاهم بين مصر وماليزيا كبير جدا سواء فيما يتعلق بالتعاون بين البلدين وتطويره أو تجاه قضايا نتحسب أن يكون لها تأثير سلبي في حال استمرارها».

وتابع: «سعيد بوجود رئيس وزراء ماليزيا في مصر وسعيد أيضا بالتعاون معهم، وأرحب به باسمي وباسم كل المصريين».