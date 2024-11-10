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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية المشتركة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد في الرياض، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء عُقد على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر انعقادها غدا في الرياض، حيث جرى أيضا خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
وفي السياق، التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، حيث بحثا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد ترأس، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غدا الاثنين.
وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.

وزير الخارجية السعودي سوريا