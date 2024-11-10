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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارة إسرائيلية على لبنان تتسبب في سقوط 20 شهيدا

قصف لبنان
قصف لبنان
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استشهد عشرون شخصاً في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب حصيلة محدثة لوزارة الصحة اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة قولها إن ثلاثة أطفال بين ضحايا الغارة على بلدة علمات في قضاء جبيل، فيما أصيب ستة آخرون.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الغارة على بلدة علمات استهدفت مأوى لما لا يقل عن 35 شخصاً من عائلة الرصيفة النازحين من قرية حوش الرافقة قرب بعلبك.

وأظهر مقطع فيديو بقايا المنزل المدمر، ومحيط الدمار الواسع في المنطقة، بينما قام السكان ورجال الإنقاذ بانتشال جثة ما يبدو أنه طفل.

وتستمر أعمال إزالة الأنقاض من الموقع.

وأصدرت الوزارة أيضًا أرقامًا محدثة عن الخسائر الناجمة عن سلسلة من الضربات الليلية في أماكن أخرى في لبنان، مع تأكيد مقتل أربعة أشخاص في هجمات على سهل البقاع الغربي.

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