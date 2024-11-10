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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهًا به عقب تعرض 3 أشخاص للطعن بجنوب لندن

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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 أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخص عقب وقوع حادث طعن في منطقة "والورث" بجنوب العاصمة لندن؛ أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على شخص يُعتقد أنه في الستينيات من عمره، في موقع الحادث عقب تعرض ثلاثة أشخاص للطعن، إذ لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة في مكان الهجوم وجرى نقل الشخصين الآخرين، هما رجل وامرأة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى الرغم من أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة، إلا أن الشرطة البريطانية استبعدت فرضية الإرهاب في الحادث، كما أنها لا تعتقد وجود مشتبه بهم آخرين على صلة بالهجوم.

الشرطة البريطانية حادث طعن