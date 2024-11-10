في ذكري رحيلها.. "البوابة نيوز " تكشف الوجه الآخر لـ"سمراء الشاشة " معالي زايد

تحل اليوم ذكرى رحيل سمراء الشاشة المصرية الفنانة الكبيرة "معالي زايد" ، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذ اليوم، وتعتبر معالي زايد نجمة من طراز فريد، أبدعت في تقديم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية والأدوار التي تعد بصمة في تاريخ الفني المصري.

اشتهرت معالي زايد بأدوارالمرأة القوية والصعيدية ومازالت تلك الشخصيات محفورة في ذاكرة ووجدان محبيها.

التقت “ البوابة نيوز” بالفنانة الراحلة في أكثر من حوار صحفي سابق، رفقة شقيقتها الكبرى "جيجي "، في شقتها الكائنة بشارع شامبليون، وبمناسبة ذكرى رحيلها نستعرض في السطور التالية أبرز ما قالته الفنانة الراحلة:

- “أرفض كتابة مذاكرتي لأني أؤمن أن حياتي الخاصة خط أحمر لا أريد أحد الدخول فيها أو الأطلاع عليها”.

“أقضي أغلب أوقاتي في المزرعة التي أمتلكها في طريق إسكندرية الصحراوي ومع لوحاتي الفنية”.

- “ أنا فنانة تشكيلية حيث تخرجت من كلية الفنون الجميلة قبل التحاقي بمعهد الفنون المسرحية”.

-"لم أحسن الاختيار في جميع زيجاتي وكنت أصدق كل ما يقال لي".

-"عدم إنجابي قسمة ونصيب".

- قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأدوار علي مدار سنوات طويلة، وأقربها إلي قلبها كان فيلم الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، السادة الرجال، كتيبة الإعدام، امرأه متمردة، مسلسل حضرة المتهم أبي، امرأه من الصعيد الجواني ، دموع في عيون وقحة، سيداتى آنساتى.

-كان هناك حلم يراودها وهو عرض لوحاتها الفنية في معرض ولكن لم يحالفها الحظ، وتوفيت قبل تحقيق حلمها.