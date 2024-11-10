محافظ السويس يزور الفدائي البطل عبد المنعم قناوي

زار اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اليوم الأحد، الفدائي البطل عبد المنعم قناوي عضو منظمة سيناء العربية الفدائية بمنزله بحي فيصل للاطمئنان علي حالته الصحية.

وأثناء الزيارة دار حوار بين المحافظ والبطل قناوي حول الحرب والحصار ودور المقاومة الشعبية وكفاح أبطال السويس الباسلة وبطولات أعضاء منظمة سيناء العربية والشهداء الذين ضحوا بحياتهم حتي جاء نصر أكتوبر 1973 .

واكد المحافظ أن ابطالنا الفدائيين لهم دور كبير في حياتنا وضحوا بحياتهم من أجل السويس ودافعوا عن مصر حتي جاء النصر في أكتوبر المجيد.