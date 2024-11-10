السيسي: توافقنا مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهد لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحديث مع رئيس وزراء ماليزيا حول الموضوعات والمشكلات الإقليمية والدولية، شهد توافقا كبيرا على ضرورة بذل كل الجهود خلال المرحلة الحالية، لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات.

وأضاف «السيسي»، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في قصر الاتحادية، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية: «هذا الأمر كان جهدا حرصنا عليه في مصر على مدار عام كامل، ومصرون على الاستمرار فيه حتى نخفف ما أمكن من حجم القتل والجوع الموجود في قطاع غزة، منعا من انزلاق المنطقة إلى ما هو أخطر مما يحدث في غزة ولبنان».

وتابع: «لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات والمشكلات في المنطقة إلا بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.. هذا أصل المشكلة، وعلى امتداد 50 سنة لم تنجح المنطقة في إيجاد الحل».